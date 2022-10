Social Media : Tiktok filtert politische Falschinformationen am schlechtesten

Der Bericht nährt Bedenken hinsichtlich der populären App in einer Zeit, in der eine wachsende Zahl von jungen Nutzern sie nicht nur zur Unterhaltung verwendet, sondern auch, um sich zu informieren. Veröffentlicht wurde der Report der Nichtregierungsorganisation Global Witness und des Teams Cybersecurity for Democracy der New York University am Freitag. Geprüft wurde, inwieweit einige der populärsten Social-Media-Plattformen – Facebook, Youtube, Tiktok – auf US-Wähler abzielende Falsch- und Desinformationsanzeigen vor den Zwischenwahlen im November erkennen und entfernen können.