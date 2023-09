Tiktok-Hack: Propeller-Trick holt alles aus der Ketchup-Flasche

Sicher hattest Du auch schon mal eine fast leere Ketchup-Flasche in der Hand und hast mit energischem Schütteln versucht, den letzten Rest auf Deinen Teller zu befördern. Meist resultiert dieses Experiment in a) gar keinem Ketchup, b) einer wässrigen Ketchup-Pfütze auf dem Teller oder c) Ketchup überall, auf Deinem Shirt, dem Tisch, dem Boden, aber garantiert nicht auf Deinem Essen. Doch keine Angst, mit dieser Misere macht ein Tiktok-Hack jetzt in wenigen Sekunden Schluss.