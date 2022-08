Instagram vs. Tiktok : «Tiktok-Kopie!» – Influencer rechnen mit Instagram ab

Die zunehmende «Tiktokifizierung» der Social-Media-Plattform Instagram ist den Content Creators schon länger ein Dorn im Auge. Zuletzt haben Tests um ein neues Full-Screen-Design und Veränderungen im Algorithmus für einen Aufschrei in der Nutzergemeinschaft gesorgt. Dabei ging es auch darum, dass Instagram seiner Community ganz im Sinne der Konkurrenzplattform Tiktok mehr Beiträge von fremden, nicht-abonnierten Profilen anzeigen wollte. Damit traten Profile, denen man bereits folgte, in den Hintergrund.

Nutzer starteten daraufhin die Petition «Make Instagram Instagram again», in welcher sie die Rückkehr zum klassischeren Instagram mit vielen Bild-Inhalten und einer chronologischen Timeline forderten. Auch die It-Girls Kim Kardashian und Kylie Jenner haben diese unterschrieben und auf ihren Accounts geteilt. Unterdessen zählt die Petition fast 300.000 Unterschriften. Der Instagram-Chef Adam Mosseri reagierte darauf mit einem erklärenden Posting und räumte gegenüber dem Medienportal ‹The Verge› ein, dass Tests gestoppt und einzelne Neuerungen in den nächsten Wochen wieder abgeschafft würden. Dieser Schritt war notwendig, denn der Unmut der Instagram-Gemeinschaft hatte sich indes in einem Rückgang der Nutzerzahlen sichtbar gemacht. Mosseri machte in seinem Statement aber auch klar, dass der bekannt gegebene Rückschritt nicht permanent sei.