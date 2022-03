Neue Plattform : TikTok macht die Hits – und verändert die Musik

Mit jeder Challenge, die auf TikTok viralgeht, frisst sich auch ein Song in die Gehörgänge der User. Die Plattform beeinflusst die Musikindustrie immer mehr.

«Old Town Road» von Lil Nas X hat in den USA gerade einen neuen Charts-Rekord aufgestellt: Mit 17 Wochen an der Spitze der Single-Charts schlägt der Song Luis Fonsis Hit «Despacito» aus dem Jahr 2017 und den 90er-Jahre-Ohrwurm «One Sweet Day» von Mariah Carey und Boyz II Men, die je 16 Wochen auf Platz eins waren.

TikTok macht neue Hits

TikTok inspiriert Playlists

Auf Spotify mehren sich Playlists mit Songs, die auf TikTok die Runde machten. «Tik Tik Songs That Are Stuck In My Head» etwa hat auf Spotify rund 90.000 Follower. Es gibt Dutzende ähnliche Playlists. Sie tragen Titel wie «Tik Tok Meme Songs», «Tik Tok 2019» oder «Tik Tok lol» und kommen alle auf mehrere zehntausend Follower.

Zahlreiche Tracks in den weltweiten Viral-Charts auf Spotify sind zuerst auf TikTok populär geworden. Auf Youtube wiederum sammeln Compilation-Videos wie die Reihe «Tik Tok Songs You Probably Don't Know The Name» Millionen Aufrufe.