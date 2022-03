Haft für Falschinformationen : Tiktok schränkt Funktionen in Russland ein

Tiktok zieht Konsequenzen: Nachdem in Russland nun für Äußerungen, die von der offiziellen Darstellung des Kriegs abweichen, Haftstrafen drohen, schränkt Tiktok seinen Dienst in Russland ein.

Tiktok schränkt den Dienst in Russland ein, da nach einer Gesetzesänderung Gefängnisstrafen für Äußerungen drohen, die von der offiziellen Darstellung des Krieges in der Ukraine abweichen. Nutzer in Russland werden nicht mehr live streamen und neue Inhalte in den Videodienst hochladen können. Man habe angesichts der neuen Gesetzeslage keine andere Wahl, schrieb Tiktok am Sonntag bei Twitter.