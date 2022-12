Soziales Netzwerk : TikTok spionierte kritische Journalisten aus

Das Unternehmen hinter der erfolgreichen TikTok-App hat in den USA drei Journalisten bespitzelt, die kritisch über das soziale Netzwerk berichtet haben.

Getty Images via AFP

Getty Images via AFP

TikTok steht derzeit in der Kritik.

Der chinesische Mutterkonzern des Onlinenetzwerks TikTok hat zugegeben, auf Nutzerdaten von Journalisten zugegriffen zu haben. Mehrere Mitarbeiter des Unternehmens Bytedance in Peking hätten undichte Stellen in der Firma aufspüren wollen und dabei auf die Nutzerdaten von zwei US-Journalisten zugegriffen, teilte Bytedance am Freitag mit. Beide Journalisten hatten zuvor über den Inhalt von durchgesickertem Firmenmaterial berichtet.