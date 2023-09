Tiktok-Star Charli D’Amelio: «Hautärzte helfen besser als willkürliche Tipps von Social Media»

Ihr neuester Coup: Als Botschafterin von Cerave gibt sie anderen Teenagern Hilfestellung in Sachen Hautpflege. An der Global Acne Academy des Hautpflegebrands in New York gibt sie einen Einblick in ihre Beauty-Routine, erzählt von ihren geheimen Talenten und verrät, ob sie ihr normales Leben manchmal gern zurück hätte.