Cooper Noriega: Tiktok-Star stirbt mit nur 19 Jahren

Cooper Noriega ist im Alter von 19 Jahren überraschend verstorben. Wie US-Medien berichten, wurde der Tiktok-Star am Donnerstag leblos in einem Parkhaus in Los Angeles aufgefunden. Ein Passant rief den Rettungsdienst, doch Versuche, den jungen Mann wiederzubeleben, blieben erfolglos. In gut zwei Wochen hätte Cooper seinen 20. Geburtstag gefeiert.