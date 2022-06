«Gefährliche Nebenwirkungen» : Tiktok-User missbrauchen Diabetes-Medikament zum Abnehmen

In Australien sind Medikamente ausverkauft, weil Tiktok-User sie für Diäten aufgekauft haben.

Das Diabetes-Medikament Ozempic ist in Australien wegen Hamsterkäufen fast nicht mehr erhältlich.

Die australische «Therapeutic Goods Administration» informierte in einer offiziellen Mitteilung über eine Verknappung des Diabetes-Medikaments Ozempic aufgrund einer «unerwarteten Zunahme der Nachfrage».

Zur Behandlung von Fettleibigkeit ist Ozempic nicht zugelassen. Dafür wird es aber von einigen eingesetzt – was große Risiken mit sich bringt.

Woher kommt die Nachfrage nach Ozempic?

Tiktok-Hashtags wie #ozempic oder #ozempicjourney sind im Mai diesen Jahres fast 75 Millionen Mal aufgerufen worden. Woher stammt der Trend? In den USA wurde vor kurzem ein ähnliches Präparat namens Wegovy zur Unterstützung bei chronischen Gewichtsproblemen zugelassen. Darauf haben Tiktoker in Australien ein ähnliches Präparat ausfindig gemacht, das sie nun in Eigenregie für Gewichtsexperimente verwenden – obwohl es dafür nicht zugelassen ist.