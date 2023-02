Besorgte Fans: Tiktoker berichten über Tod von Rapper Capital Bra – so entstand das Gerücht

Die Nachricht über den Tod von Rapper Capital Bra (28) entsetzte auf Tiktok viele Rap-Fans. Doch die angeblichen Umstände sind sehr wirr und die Geschichten unterschiedlich. So soll Capi, wie ihn seine Fans nennen, erst tot in seiner Wohnung aufgefunden worden sein. Eine andere Version hingegen besagt, der 28-Jährige sei bei einer Schiesserei umgekommen und wieder andere behaupten, er sei leblos in seinem Auto gelegen. Weiter werden die Spekulationen durch seine aktuelle Social-Media-Abstinenz befeuert. Zuletzt war der Musiker am 27. Dezember 2022 auf Instagram aktiv.

Zu den aktuellen Behauptungen hat sich der Rapper selbst bisher nicht geäußert. Allerdings bestätigte er kürzlich in einem Interview mit «Bild», derzeit in Dubai zu leben. Grund für seinen Umzug in die Wüstenstadt sei die Beendigung der Zusammenarbeit mit seinem Management. «Ich bin in der Trennungsphase mit dem Management – und dieses kommt damit nicht so gut klar», erklärte er. Der 28-Jährige lebt aber nicht allein in dem Emirat. Damit er nicht ganz so einsam ist, hat er sich einen Cockerspaniel zugelegt, den er in einer Tierhandlung entdeckt hat. Capital Bra ist froh, die Hundedame Lotti in seinem Leben zu haben: «Sie hilft mir, wieder gute Laune zu bekommen und dass ich mich nicht so allein fühle.» Für ihn ist aber klar, dass er früher oder später zurück nach Berlin ziehen will.