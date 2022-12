Persönliche Dateien: Tiktoker kauft alte Festplatte – und zeigt die Geheimnisse eines Millionärs

User Willhelm erzählt in mehreren Videos, wie er persönliche Dateien auf einer alten Festplatte entdeckte, die er kürzlich für 15 US-Dollar gekauft hatte.

In mehreren Videos zeigt der Tiktoker, wie er durch die Dateien des ehemaligen Besitzers des Routers schnüffelt. Der frühere Eigentümer hatte seine Daten nicht gelöscht, bevor er das Gerät spendete. «Es tut mir leid, dass ich durch deinen Mist wühle», sagt Willhelm.

In seinen Videos beschreibt der Mann alle persönlichen Informationen, die er auf der gespendeten Festplatte findet – von Bankkontonummern und Steuererklärungen bis zu den Kreditkartennummern des Vorbesitzers. «Dies ist irgendwie beängstigend», betitelte Willhelm einen 22-sekündigen Clip, der seit seiner Veröffentlichung am 14. Dezember mehr als 5,7 Millionen Mal angesehen wurde.

Das Profil eines Geschäftsmannes mit viel Geld

Der Tiktoker stöbert weiter. «Die Apple Time Capsule funktioniert so ähnlich wie Time Machine auf einem MacBook», erklärt er. «Es handelt sich also nicht nur um eine Kopie seines Computers, sondern um Dutzende von verschiedenen Zeiträumen, die bis ins Jahr 2010 zurückreichen», so Willhelm. Die ersten Dateien, die er entdeckt hat, sind Fotos aus den 1980er-Jahren.