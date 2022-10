Influencerin schlägt zurück: Tiktoker schießt gegen Pamela Reifs Fitness-Produkte

Der Creator Christian Wolf teilt seit längerem Informationen über diverse Gesundheitsthemen mit seinen über 360 Tausend Followern auf Tiktok. In der letzten Zeit hat er sich verstärkt über die vermeintlich «cleanen» Produkte der deutschen Fitness-Influencerin Pamela Reif ausgelassen. Dieses Mal kritisierte Christian Wolf die Fitness-Ikone erneut dafür, ihre Produkte unter einem falschen Vorwand zu vermarkten und die Käufer und Käuferinnen angesichts der Inhaltsstoffe an der Nase herumzuführen.

«Pam möchte, dass ihr das glaubt»

Es wird damit geworben, dass die «Naturally Pam»-Produkte keinen Rohrzucker enthalten, sondern mit dem gesunderen Kokosblütenzucker verarbeitet werden. Dies stößt Christian Wolf, der selber ein Supplement-Unternehmen betreibt, sauer auf: «Zieht man jetzt also aus Kokosblüten und Datteln den Zucker raus, lässt dabei die Nährstoffe beiseite, packt das alles in einen Riegel, ist es im Endeffekt nichts anderes als ein Mars oder Snickers», so Christian Wolf in seinem kritischen Video.

Pam holt zum Gegenschlag aus

Diese Kritik wurde Pamela Reif wohl etwas zu viel. Sie veröffentlichte vergangene Woche ebenfalls ein Statement auf Tiktok. In einem kurzen Video erklärt sie, dass der von ihr verarbeitete Zucker mehr Spurenelemente und Mineralstoffe beinhaltet, was ihn zumindest zu einer «bisschen besseren Alternative» mache. Ihre Produkte seien nicht ohne Zucker, jedoch zuckerarmer im Vergleich zu anderen bekannten Riegeln. «Das zuckerreichste Produkt hat immer noch weniger als die Hälfte an Zucker im Vergleich zu einem Mars oder Snickers», so Pamela Reif in ihrem Video. Pamela Reifs Community, die aus über acht Millionen Followern und Followerinnen auf Instagram besteht, führte daraufhin hitzige Diskussionen zum Thema unter ihrem Video.