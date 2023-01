Enthüllung in Biografie: Tim Allen soll sich vor Pamela Anderson entblößt haben

«Tim stand im Flur in seinem Bademantel», schreibt Anderson laut «Variety» in ihren Memoiren. «Er öffnete seinen Bademantel – darunter war er völlig nackt.»

So schreibt sie, dass Tim Allen (69) sich am ersten Drehtag von «Hör mal, wer da hämmert» entblößt habe.

Pamela Anderson erhebt in ihrer demnächst erscheinenden Autobiografie «Love, Pamela» schwere Vorwürfe.

Mit 55 Jahren blickt Pamela Anderson auf ein sehr bewegtes Leben zurück. In ihrer Autobiografie «Love, Pamela», die am 31. Januar erscheint, thematisiert sie die Ehe mit Tommy Lee (60), warum ihr berühmt-berüchtigtes Sextape die Beziehung zerstörte und wie ihre Kinder abseits des Rampenlichtes aufwuchsen. Doch Anderson erinnert sich auf den mehr als 250 Seiten auch an eine unangenehme Begegnung mit ihrem Schauspielkollegen Tim Allen (69), der sich vor ihr entblößt haben soll.