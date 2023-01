Luxemburg: Tim und Struppi leben in einem Haus nahe der Hauptstadt

Das ist ein echter Lichtblick im grauen Alltag! Und das ist auch gut so, denn Raymond Lutgens Ziel ist es, die Menschen mit seinen Bildern glücklich zu machen. Die vielen Fresken an seiner Fassade haben sein Haus in das «Haus von Tim und Struppi» verwandelt. Es ist sogar zu einer Touristenattraktion in der Gemeinde Walferdingen geworden.

«Einige Leute kommen zwei- bis dreimal pro Woche, um sich mein Haus anzusehen», berichtet Raymond Lutgen, ein Kunstmaler aus Bereldingen. «So viele Besuche zu erhalten, gibt mir Energie, um weiterzumachen, zu restaurieren und Neues anzubieten», freut sich der 74-Jährige. «Wir befinden uns in der Cité Grand-Duc Jean Nr. 71, ganz in der Nähe der Alzette und des Fahrradwegs, und wir empfangen auch viele Touristen aus der ganzen Welt. Sogar Chinesen und Inder kommen zu mir.»

Mit seinen 74 Jahren ist Raymond immer noch sehr jung im Kopf geblieben. In seinen neusten Fresken von Tim und Struppi zögert er nicht, mit einem Augenzwinkern auf aktuelle Ereignisse anzuspielen. Covid-19, Impfungen, Krieg in der Ukraine – auf seiner Fassade wird keine Tatsache ausgelassen. «Meine nächste Zeichnung wird Struppi und die Rakete aus ‹Objectif Lune› sein», bestätigt uns der leidenschaftliche Künstler, «denn in Luxemburg will jeder in den Weltraum fliegen, und ich werde auch einen Tim zeichnen, der Opfer der Armut ist, um auf die sinkende Kaufkraft aufgrund der steigenden Energiepreise hinzuweisen.»