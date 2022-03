Ukraine : Timoschenko drohen sieben Jahre Haft

Wegen eines für die Ukraine nachteiligen Vertrags steht der ukrainischen Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko das Wasser bis zum Hals. Diese wittert eine Inszenierung.

Es sei erwiesen, dass Timoschenko Anfang 2009 einen für die Ukraine nachteiligen Vertrag für russische Gaslieferungen geschlossen habe. Das sagte Staatsanwältin Lilia Frolowa am Dienstag in Kiew vor Gericht. Timoschenko habe sich in die Vertragsverhandlungen eingemischt und dadurch ihre Amtsbefugnisse überschritten. Der Oppositionspolitikerin drohen bis zu zehn Jahre Haft.



Politische Inszenierung?