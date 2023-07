Ronnie Turner: Tina Turners Schwiegertochter will Baby aus Sperma ihres toten Mannes

Nun teilte ihre Schwiegertochter Afida gegenüber «People» mit, dass sie Nachwuchs bekommen will – von Turners Sohn Ronnie, der im Dezember plötzlich im Alter von 62 Jahren an Darmkrebs verstarb.

Im Mai starb die Rocklegende im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in der Schweiz.

Wird Tina Turner posthum noch einmal Oma ? Ihre Schwiegertochter Afida Turner (46) plant jedenfalls, Nachwuchs zu bekommen – von Turners Sohn Ronnie, der im Dezember plötzlich im Alter von 62 Jahren an Darmkrebs verstarb.

Afida Turner hat in den vergangenen Monaten schwere Verluste erlebt: Nach ihrem Ehemann Ronnie starb im Mai 2023 auch noch ihre berühmte Schwiegermutter , Rocklegende Tina Turner. «Mein Herz ist zerstört», sagt die 46-Jährige im Interview mit dem «People»-Magazin. «Es ist eine Strafe. Morgens und abends weine und schreie ich.»

Afida und Ronnie Turner waren 15 Jahre verheiratet

Nun soll er also in einem Kind «weiterleben». Afida Turner plant laut «People», durch künstliche Befruchtung schwanger zu werden, und das noch vor ihrem 47. Geburtstag am 22. Dezember.