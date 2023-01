Fans besorgt : Tina Turners Tod trendet auf Social Media – so entstand das Gerücht

Im neuen Jahr sorgt die «What’s Love Got to Do»-Sängerin nun selbst für Sorge bei ihren Fans. Auf Social Media trendet der Tod der 83-Jährigen. Dabei handelt es sich aber um eine Falschmeldung, die auf einen Youtube-Kanal zurückgeht. Der Channel mit dem Namen «Celebrity Biographies» veröffentlichte ein Video mit dem Titel «8 minutes ago! Music Queen Tina Turner dies at the age of 83. The pain is too great.» Der Fake-News-Kanal verkündete unter anderem auch den Tod von Celebrities wie Sylvester Stallone (76) und Whoopi Goldberg (67).