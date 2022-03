Karriere in Hollywood? : «Tinder-Schwindler» will eigene Datingshow

Simon Leviev datete weltweit Dutzende Frauen – und betrog sie dann um Millionen von Euro. Nun wünscht sich der Israeli eine eigene Dating-Show, in der er Liebestipps verteilt.

Soll eine eigene Dating-Show erhalten: Simon Leviev (31) alias der «Tinder Schwindler». Der Israeli hat mit seiner Liebesbetrugsmasche zahlreiche Frauen abgezockt – insgesamt angeblich um über zehn Millionen Dollar. Erstmals wurde der Fall des heute 31-Jährigen 2019 von einer Gruppe Investigativ-Journalistinnen und -Journalisten öffentlich gemacht. Kürzlich hat Netflix die knapp zweistündige Doku «Der Tinder-Schwindler» veröffentlicht.

Jetzt will er in Hollywood Fuß fassen: Der Netflix-Hit «Der Tinder-Schwindler» erzählt die Geschichte von Simon Leviev, der zahlreichen Frauen rund zehn Millionen Euro abgezockt haben soll. Der heute 31-jährige Israeli zeigte sich auf der Dating-App Tinder am Steuer von Luxuskarossen oder in Privatjets, lud seine Opfer auf luxuriöse Dates ein – und bat sie schließlich um Geld. In der Netflix-Doku wurde der Israeli schließlich im großen Stil enttarnt. Das Ende seiner Hochstapler-Karriere bedeutet das allerdings noch lange nicht.

Zwar wurden seine Social-Media-Accounts und Dating-Profile gelöscht und der 31-Jährige musste in seinem Heimatland fünf Monate ins Gefängnis. Doch der Netflix-Hit bescherte ihm zeitgleich weltweit Bekanntheit. Laut dem Online-Portal «TMZ» versucht Leviev nun, in Hollywood Fuß zu fassen – und zwar als Liebes-Guru.

Dating-Tipps vom Hochstapler höchstpersönlich

Leviev will ein Buch schreiben, eine Dating-Show auf die Beine stellen und einen Dating-Podcast moderieren, wie eine anonyme Quelle gegenüber «TMZ» verrät. Seine Idee für eine potenzielle Dating-Show beinhalte, dass mehrere Frauen um sein Herz kämpfen sollen. Zudem wolle er in einem eigenen Podcast Dating-Tipps verteilen – etwa über die Do’s und Dont’s auf Tinder.

Levievs Vorhaben mag vorerst absurd klingen, doch der Israeli soll laut «TMZ» bereits bei einer Managerin aus Hollywood unter Vertrag stehen: bei Gina Rodriguez von der Firma Gitoni Inc. Sie gab «Entertainment Tonight» bereits ein Interview und sagte: «Ich war sofort fasziniert von der Netflix-Geschichte. Ich habe den weltbesten Verkäufer gesehen», so Rodriguez über ihre Vertretung des mutmaßlichen Betrügers.

Weiter sagte sie: «Die Doku hat mich mit vielen unbeantworteten Fragen zurückgelassen. Ich glaube, dass jede Geschichte zwei Seiten hat und jeder die Möglichkeit haben sollte, seine Seite der Geschichte zu erzählen.» Die Managerin soll bereits eine Reihe von Plänen mit Leviev besprochen haben, um seinen Netflix-Ruhm in Profit und eine glorreiche Hollywood-Karriere umzuwandeln. Doch warum sollten ihm potenzielle Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner vertrauen?

«Du hast mich zum Superstar gemacht»

Laut einem Insider von «TMZ» fühlte sich Leviev in der Netflix-Doku «völlig falsch verstanden». So wolle er nun zunächst seinen «Namen reinwaschen» und seine Seite der Geschichte ans Licht bringen. Zwar soll dem 31-Jährigen angeboten worden sein, sich in der Doku zu äußern, doch dieses Angebot habe er dankend abgelehnt.

Nun sieht die Ausgangslage anders aus. «Der Tinder-Schwindler» steht weltweit an der Spitze der Netflix-Charts und Leviev sieht seinen neu entdeckten Ruhm wohl als Chance an. «Deine Lügen haben mich zum Superstar gemacht», soll der Israeli nach der Veröffentlichung an eines seiner Opfer, Cecilie Fjellhøy, geschrieben haben. Bei ihr erschlich er sich rund 250.000 US-Dollar und ließ sie hoch verschuldet zurück. Noch heute muss die Norwegerin den Schuldenberg abbezahlen, während Leviev fleißig Karriere-Pläne schmiedet.