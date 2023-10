Tinder und Co.: Sylvie Meis spielt im Online-Dating-Game nicht mit

Fernsehstar Sylvie Meis ist Aushängeschild der Flirt-Show «Love Island» – im Privatleben ist das Daten für sie aber gar nicht so einfach. «Das ist die große Problematik in meinem Leben», sagte die 45-jährige Hamburgerin im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn ich daten möchte, muss ich alles erst einmal im Geheimen organisieren – so dass so lange wie möglich kein Mensch davon weiß.» Auf Plattformen sei sie jedenfalls nicht angewiesen, sagte Meis – «und ich bin auch nirgendwo angemeldet».