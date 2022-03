Radsport : Tinkhoff lockt Superstars mit Millionenprämie

Damit die Top Vier der Radsportszene bei allen großen Rundfahrten teilnehmen, will Contador-Manager Oleg Tinkow tief in die Tasche greifen.

Teamchef Oleg Tinkow will die Rivalen seines Kapitäns Alberto Contador mit einer Millionen-Prämie zum Start bei allen drei großen Länder-Rundfahrten locken. «Wenn Quintana, Froome, Nibali und Contador bereit sind, alle drei große Touren zu bestreiten, gehe ich zur Tinkoff-Bank und hebe eine Million ab, jeder bekommt als Anreiz 250.000 Euro. Ich finde, das ist eine gute Idee», hatte der als Exzentriker bekannte Tinkow am Rande der Präsentation des kommenden Giro d'Italia in Mailand erklärt.