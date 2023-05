Luxemburg: Tiny Houses – freie Wahl oder Notlösung?

Damit ein Leben in einem Tiny House auf Dauer funktionieren kann, sollte es eine freie und dauerhafte Entscheidung sein.

Immer mehr Immobilienkäufer interessieren sich für Tiny Houses. Ein Grund dafür ist der Wunsch nach Minimalismus. «Viele verstehen nicht, dass man so leben möchte. In Luxemburg gehört ein Haus mit großem Garten und zwei Garagen nämlich zur Norm», erklärt Nickie Lippert, Vorsitzende der ASBL «Tiny House Community Luxembourg».

Ihrer Meinung nach «ist das Leben in einem Tiny House eine Entscheidung, weniger zu besitzen. Es bleibt mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben». Was anderes kaufen, könnte sie nämlich. Zusammen mit ihrer Familie lebt sie auf 42 Quadratmetern im Garten ihrer Mutter in Dahlem.