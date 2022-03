Ausgehen : Tipps fürs Wochenende

Falls Sie noch nicht wissen, wie Sie das Wochenende verbringen sollen - hier ein paar Tipps von der Redaktion.

Für Fans der grünen Heimat

In der Tufa in Trier spielt am Freitag die Band «Crosswind». Ob ruhige Balladen oder Songs zum Mitsingen –hier kommt das Irland-liebende Musikherz auf seine Kosten.

Freitag, 20 Uhr in der TUFA in Trier. Eintritt 14 Euro.