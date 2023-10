Tipps vom Profi: Diese Fehler solltest Du beim Handgelenk-Tattoo vermeiden

Die falsche Platzierung

Egal ob du dein Tattoo innen oder aussen am Handgelenk möchtest – die perfekte Stelle ist nicht ganz einfach, wenn das Tattoo lange schön bleiben soll . Die bewegliche Partie wird viel beansprucht. Ishaque wendet daher einen Trick an: «Ich biege die Hand je nach Platzierung vor oder zurück und schaue, wo sich Fältchen bilden. Ich fange erst darunter an, zu tätowieren.» So kann vermieden werden, dass das Tattoo verläuft. «Auch bei herausstehenden Venen ist diese Gefahr da, eine flache Stelle ist immer besser geeignet.»