Tech-Messe: TiQuest – Das Luxemburger Start-up, das Paris überzeugt hat

Shorts, T-Shirt und ein kurzärmeliges Hemd – der Anzug musste im Schrank bleiben, «weil es zu heiß ist»: Am Luxemburger Stand auf der Viva Technology Messe in Paris sticht Alexandre Marquet mit seinem Look hervor. Und seinem Sinn für Innovation. Marquet ist einer der Gründer des Unternehmens TiQuest, das eine Lösung für digitale Kassenbons anbietet, sowohl für den Händler als auch den Kunden. In Paris kommt seine Idee gut an.