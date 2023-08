Tirol: Bergsteigerin reißt Tourenführer mit sich in den Tod

Drama in Tirol: Bei einer Klettertour in den Zentralen Ostalpen in Österreich ist eine Bergsteigerin in die Tiefe gestürzt und hat dabei ihren Bergführer mit sich in den Tod gerissen. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Mittwoch meldete, war die 64-Jährige am Vortag mit dem Österreichischen Alpenverein auf einer Gipfeltour auf den fast 3000 Meter hohen Scheibler unterwegs, als sie beim Abstieg an einer Stahlseilabsicherung den Halt verlor.