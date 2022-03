WM in Tokio : Tischtennis-Frauen verlieren gegen Südkorea

LUXEMBURG - Der Erfolg war zum Greifen nah: Nach den zwei Siegen gegen Frankreich und Russland mussten Luxemburgs Tischtennis-Frauen eine Niederlage gegen Südkorea einstecken (2:3).

Die Luxemburger Tischtennispielerin gewann bei der WM in Tokio deutlich gegen ihre südkoreanische Gegnerin. Für einen Mannschaftssieg reichte es trotzdem nicht.

Die luxemburgische Tischtennis-Frauenmannschaft musste am Donnerstagmorgen bei der WM in Tokio eine Niederlage gegen Südkorea hinnehmen. Die Tischtennis-Frauen verloren trotz des Einzelsiegs von Sarah de Nutte gegen Hajung Seok (11:9, 11:3, 11:7) und der Bemühungen von Xialian Ni gegen die südkoreanische Mannschaft nur knapp (2:3).

In der Gruppe belegt Luxemburg am Ende den sechsten Platz mit zwei Erfolgen gegen Frankreich und Russland. Die Luxemburger Mannschaft liegt gleichauf mit den Niederlanden, liegt aber wegen des direkten Vergleichs mit den Niederlanden zwei Plätze weiter. Während die Niederlande um Platz 1-12 spielen, tritt Luxemburg nun um die Plätze 13 bis 17 an.