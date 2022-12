Kontroverse : «Titanic»-Studie – Hätte Jack auch auf die Tür gepasst?

Ganze 25 Jahre ist es her, dass der Film «Titanic» Kinopremiere gefeiert und Rose (gespielt von Kate Winselt) den Untergang des Dampfers auf einer Holztür überlebt hat. Ihr Geliebter, Jack (gespielt von Leonardo DiCaprio) erfror hingegen im Eiswasser, während er sich an der Tür nur festhielt. 25 Jahre in denen sich zahlreiche Filmfans fragen, warum hat sich gute Mann nicht auch selbst auf das «Floß» gerettet?