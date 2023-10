«Titanic»-U-Boot: Menschliche Überreste bei Bergung der «Titan» gefunden

Die Überreste des U-Bootes «Titan» wurden in etwa 500 Metern Entfernung von der «Titanic» entdeckt. Am 18. Juni dieses Jahres wollten fünf Männer das bekannte Schiffswrack in einem selbst gebauten U-Boot erkunden. «Wir haben die mutmaßlich menschlichen Überreste sorgfältig geborgen und Spezialisten zwecks Analyse und Katalogisierung übergeben», heißt es in einer Pressemitteilung der US-Küstenwache, die am Dienstag veröffentlicht wurde.