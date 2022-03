Wimbledon : Titelverteidiger Murray gibt sich keine Blöße

Als Titelverteidiger genoss Andy Murray am Montag die Ehre, als Erster auf den Centre Court zu dürfen. Mit seinem Erstrundengegner hatte der Brite wenig Mühe.

Nach dem ersten erfolgreichen gemeinsamen Wimbledon-Auftritt mit seiner neuen Trainerin Amélie Mauresmo winkte Andy Murray gelöst ins Publikum. 122 Minuten dauerte am Montag der erste Arbeitstag des Titelverteidigers. Der 27-jährige Tennis-Profi ließ dem Belgier David Goffin beim 6:1, 6:4, 7:5 wenig Chancen. Die frühere französische Weltklassespielerin Mauresmo saß derweil im weißen T-Shirt auf der Tribüne und dürfte mit Murrays erstem Auftritt auf dem grünen Untergrund im Südwesten Londons zufrieden gewesen sein. In Runde zwei wartet auf das Gespann in dem Slowenen Blaz Rola eine vermeintlich weitere lösbare Aufgabe.