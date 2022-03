Gute Gene : Toby Huntington-Whiteley macht es Schwester nach

Die Schönheit liegt anscheinend in der Familie: Toby Huntington-Whiteley, der jüngere Bruder von Model Rosie, ist ein echter Hingucker.

Der Zweimeter-Hüne zeigt sich in der Bildstrecke in Badehosen oder simplen weißen T-Shirts und steht seiner Schwester Rosie in Sachen Ansehnlichkeit in nichts nach. Wie tief die gute DNA in der Familie verankert ist, zeigt die Bildstrecke.