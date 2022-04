Großbritannien : Tochter stirbt an Fettsucht – Eltern angeklagt

Mutter und Vater eines 16-jährigen Mädchens werden beschuldigt, ihren Tod verursacht zu haben, weil sie die Krankheit nicht verhinderten.

Die erst 16-jährige Kaylea Titford aus Newtown in Großbritannien wurde von ihrer Mutter zu Hause tot im Bett gefunden. Sie starb an Gesundheitsproblemen, die mit ihrer Fettleibigkeit zusammenhingen. Jetzt stehen die beiden Eltern, Vater Alun Titford (44) und Mutter Sarah Lloyd-Jones (39) vor Gericht. Angeklagt wegen grob fahrlässiger Tötung und der Verursachung oder Zulassung des Todes eines Kindes oder einer gefährdeten Person.

Ihnen wird vorgeworfen, zwischen dem 24. März und dem 11. Oktober 2020 nicht sichergestellt zu haben, dass Kayleas Ernährungsbedürfnisse erfüllt wurden, was zu krankhafter Fettleibigkeit führte. In der Anklageschrift heißt es: «Sie sorgten auch nicht dafür, dass sie sich ausreichend bewegte, dass sie in einem hygienischen Zustand war, dass sie eine sichere und hygienische Umgebung hatte, dass ihre körperliche Gesundheit aufrechterhalten wurde oder dass angemessene medizinische Hilfe in Anspruch genommen wurde.»