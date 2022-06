Kontaktabbruch: Tochter von Elon Musk will Geschlecht und Namen ändern 

Jetzt soll es offiziell werden: Die trans Tochter von Elon Musk möchte ihr Geschlecht und ihren vollständigen Namen ändern. Das zeigen die in Los Angeles eingereichten Gerichtsdokumente der 18-Jährigen, die der US-amerikanischen Zeitung «TMZ» vorliegen. Ursprünglich Xavier Musk getauft, will die Tochter des Tech-Milliardären fortan Vivian Jenna Wilson genannt und als Frau identifiziert werden. Einen entsprechenden Antrag soll sie bereits im April beim Los Angeles County Superior Court in Santa Monica (USA) eingereicht haben. Am Freitag soll es nun eine Anhörung zum Fall geben.