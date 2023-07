Russland: Tochter wegen Zeichnung im Heim – Vater bittet um Todesstrafe für sich

Auslöser war diese Zeichnung, die seine 13-jährige Tochter Maria Moskaljowa in der Schule gezeichnet hatte.

Der alleinerziehende Vater Alexey Moskaljow geriet ins Visier der russischen Behörden, nachdem seine Tochter ein Antikriegsbild gemalt hatte. Das Urteil gegen den 54-Jährigen wurde nun von einem Gericht in Tula bestätigt: Wegen «Diskreditierung der Armee» muss er zwei Jahre hinter Gitter, zusätzlich wurde ihm für die gleiche Zeitspanne die Nutzung des Internets untersagt.

«Todesstrafe sollte schnellstmöglich vollstreckt werden»

Während der Gerichtsverhandlung verlas Moskaljow einen Brief seiner Tochter Mascha, in dem sie schreibt, wie sehr sie ihren Vater liebe und vermisse. Vor Gericht bat Moskaljow derweil darum, ihn «zum Tode zu verurteilen und die Strafe so schnell wie möglich zu vollstrecken», da die Trennung von seiner Tochter für ihn unerträglich sei.