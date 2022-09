Netflix-Serie : Tod der Queen lässt Zuschauerzahl von «The Crown» steigen

Schauspielerin Imelda Staunton spielt in der fünften Staffel der Netflix-Serie «The Crown» Königin Elizabeth II.

Der Tod von Elizabeth II. hat einem Medienbericht zufolge die Zuschauerzahl der Netflix-Serie «The Crown» nach oben schnellen lassen. Wie das Branchenblatt «Variety» unter Berufung auf Zahlen des Analyse-Unternehmens Whip Media berichtete, stieg die Zahl in Großbritannien am vergangenen Wochenende (11. bis 13. September) deutlich. Von einer ähnlichen Entwicklung berichtete das Magazin in den USA und anderen Ländern.