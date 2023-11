Tod im Hotel: Die Surf-Welt trauert um Israel Barona (34)

Barona starb in einem Hotel in El Salvador.

Israel Barona ist tot. Der 34-jährige Surfer wurde am Dienstag im Rahmen eines Wettkampfs in El Salvador leblos in einem Hotel aufgefunden. Der Ecuadorianer soll ersten Behördenangaben zufolge an einem Herzinfarkt gestorben sein. Die Todesursache ist aber noch nicht endgültig geklärt. Barona war als ehemaliger Teilnehmer an den World Surf Games in der Szene bekannt und beliebt.