Zweibrücken: Tod von 13-Jährigem – Polizei hofft auf «Aktenzeichen XY»

Fünf Jahre nach dem Tod eines 13-Jährigen bei einem Unfall mit Fahrerflucht nahe Zweibrücken fahndet die Polizei erneut in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» nach dem Unfallverursacher. Die Polizei hoffe bei der Ausstrahlung des Falls am heutigen Mittwochabend um 20.15 Uhr auf Hinweise, twitterte das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Mainz.