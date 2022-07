Zweieinhalb Jahren Haft : Tod von George Floyd – Zweiter Polizist muss ins Gefängnis

Mehr als zwei Jahre nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA muss ein weiterer beteiligter Ex-Polizist ins Gefängnis.

Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz hatte in den USA landesweite Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst.

Thomas Lane (39) wurde am Donnerstag vor einem Bundesgericht in St. Paul im Bundesstaat Minnesota zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, wie unter anderem die «New York Times» und der Sender CNN berichteten. Der weiße Ex-Polizist Derek Chauvin, der Floyd sein Knie auf den Hals gedrückt hatte, war vor einem Gericht in Minneapolis wegen Mordes zu 22 Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Er sitzt diese Strafe bereits ab. Anfang diesen Monats hatte ein Bundesgericht den 46-Jährigen zu weiteren 21 Jahren Haft verurteilt.