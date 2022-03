Spionageverdacht : Tod von Ukraine-Unterhändler wirft Fragen auf

Er könnte ein Spion gewesen sein: Denis Kireew (44) nahm auf ukrainischer Seite bei den Gesprächen in Belarus teil. Jetzt ist er tot.

VIA REUTERS

Denis Kireew (44) war am Montag in der Stadt Gomel in Belarus bei den Verhandlungen um einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland dabei. Nun ist er tot. Denis Kireew war einer der Unterhändler auf ukrainischer Seite. Kireew soll getötet worden sein. Die Todesumstände sind mysteriös.