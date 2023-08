LUXEMBURG – Acht Häftlinge sind im Laufe von der vergangenen fünf Jahre in luxemburgischen Gefängnissen ums Leben gekommen. Mit den Gegebenheiten vor Ort habe das aber nichts zu tun, erklärt die Strafvollzugsverwaltung.

Todesfälle im Gefängnis : So sorgen Luxemburgs Hafteinrichtung für die Sicherheit der Insassen

In den vergangenen fünf Jahren sind insgesamt acht Gefängnisinsassen in Luxemburg ums Leben gekommen. (Archivbild)

Vor rund zwei Monten ist der leblose Körper eines Häftlings in einer Zelle der Strafvollzugsanstalt Givenich gefunden worden. «Die Justizbehörden wurden informiert und eine Autopsie wurde veranlasst», teilte die Gefängnisverwaltung damals mit, ohne nähere Angaben zum Profil des Opfers oder zu den Hintergründen zu seinem Tod zu machen. Das war der jüngste Vorfall dieser Art im Großherzogtum, der zweite innerhalb von zwei Monaten und der achte binnen der vergangenen fünf Jahre. Handelt es sich um Zahlen in einem «gewöhnlichen» Ausmaß, oder besteht eine Sicherheitslücke in den Haftanstalten des Landes?

‹Nein›, lautet die Antwort der Behörden: «Die Zahl der jährlichen Todesfälle ist stabil und angesichts der Zahl der inhaftierten Personen nicht besonders besorgniserregend», erklärt die Direktion der Luxemburger Strafvollzugsverwaltung. Laut offiziellen Zahlen liegt die Sterberate in hiesigen Gefängnissen deutlich niedriger als in den Nachbarländern Belgien und Frankreich. Dass die Todesursachen aus Respekt vor den Hinterbliebenen der Verstobenen nicht publik gemacht wird, ist außerdem eine gängige Praxis. Zwar ordnet die Staatsanwaltschaft häufig eine Autopsie an, ihr Ergebnis bleibt für die Öffentlichkeit jedoch offen.

Claudia Monti, luxemburgische Ombudsfrau, erklärte gegenüber L'essentiel: «Jeder Todesfall in Gefängnissen oder psychiatrischen Einrichtungen hinterlässt Betroffenheit bei mir. Unter den acht Todesfällen waren natürliche Todesfälle aber auch Selbstmorde.» Ihren Informationen nach seien keine Dritte in die Todesfälle involviert gewesen. Gerüchte zum Ableben des Häftlings vergangenen Juli betreffend sagt sie: «Ich kann Ihnen versichern, dass diese Person wirklich krank war. Sie konnte alle notwendige medizinische Versorgung in Anspruch nehmen.»

Jede Zelle verfügt über einen Alarmknopf

Zu den Sicherheitsbedingungen erklärt die Direktion der Strafvollzugsverwaltung: «Abgesehen von den Kontrollen bei der Öffnung der Zellen am Morgen, der Essensausgabe am Mittag und der Schließung der Zellen am Abend werden die Häftlinge regelmäßig von den Strafvollzugsbeamten überwacht». Die Einführung zusätzlicher Maßnahmen sei nicht vorgesehen.

Darüber hinaus stehe den Insassen ein Alarmknopf in der Zelle zu Verfügung, mit dem sie um Hilfe bitten können. Bei einem dringenden Bedürfnis oder auch dem Wunsch, einen Arzt zu besuchen, können sich diese über den Knopf in der Zelle oder direkt bei einem Gefängnisbeamten bemerkbar machen. «Wenn ein Gefangener sein Verhalten ändert, kann er auf Anweisung eines Psychiaters, eines Arztes oder der Gefängnisleitung videoüberwacht werden. In einem solchen Fall wird er so schnell wie möglich vom psychiatrischen Dienst betreut», fügte die Gefängnisverwaltung abschließend hinzu.