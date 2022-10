Justiz : Todesfahrer vom Berliner Ku’damm wohl schuldunfähig

Der Mann soll am 8. Juni mit einem Auto auf dem Ku’damm in der Nähe des Breitscheidplatzes laut Staatsanwaltschaft zunächst «bewusst» in eine Schülergruppe gefahren sein. Dabei kam eine 51 Jahre alte Lehrerin ums Leben. Ein Kollege sowie zwölf Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 14 und 17 Jahren wurden verletzt, manche lebensgefährlich.

Sollte sich die Schuldunfähigkeit des Mannes in der Hauptverhandlung bewahrheiten, «bestünde keine strafrechtliche Verantwortlichkeit», teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. In diesem Fall strebe sie an, dass der Beschuldigte in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werde. Es sei zu befürchten, dass er ohne Behandlung weitere gefährliche Taten begehen werde.