Anthony Ciccone: Todesschein verrät woran Madonnas Bruder gestorben ist

1 / 5 Trauer in der Familie: Madonna hat im Februar ihren ältesten Bruder verloren. Facebook/ Madonna Anthony Ciccone verstarb im Alter von 66 Jahren. Traverse County Sheriffs Department Wie «Mirror» berichtet, ist nun die Todesursache bekannt. So soll Anthony einer Mischung aus Atemstillstand und Kehlkopfkrebs, insbesondere Rachenkrebs, erlegen sein. Instagram/joehenrymusic

Die Trauer sitzt bei Madonna noch immer tief. Vor zwei Monaten musste die 64-Jährige ihren ältesten Bruder Anthony Ciccone zu Grabe tragen. Der 66-Jährige kämpfte lange mit Alkoholproblemen und lebte viele Jahre gar als Obdachloser, zeitweise sogar unter einer Brücke. Nun ist die Todesursache von Anthony Ciccone geklärt.

Wie TMZ.com berichtet, starb Anthony an einer Kombination aus Atemstillstand, Kehlkopf- und insbesondere Rachenkrebs. Dem Promiportal zufolge sei in der Sterbeurkunde klar aufgeführt, dass sein Tabakkonsum zum Tod beigetragen hätte. Weiter soll aus den offiziellen Dokumenten hervorgehen, dass seine Leiche mittlerweile eingeäschert wurde.

Madonnas Bruder war in einer Pflegeeinrichtung in Michigan untergebracht, wo er auch behandelt wurde und dort sein Lebensende fand. Die Sängerin soll die Behandlungen für den ältesten ihrer Geschwister viele Jahre lang bezahlt haben, wie Mirror schreibt. Dies, obwohl die Beziehung zwischen ihnen keineswegs gut war. So sagte Anthony einst übe seine berühmte Schwester: «Ich habe sie nie geliebt, und sie hat mich nie geliebt.»

Kurz nach dem Tod ihres Bruders teilte Madonna ein altes Schwarzweissfoto, worauf mehrere Menschen zu sehen waren, darunter auch ihr Bruder Anthony. Dazu schrieb sie: «Danke, dass du mich als junges Mädchen so beeindruckt und mich gelehrt hast, über den Tellerrand hinauszuschauen.» Die letzten Worte an ihren großen Bruder enden nicht hier. So ergänzt sie dankbar: «Du hast viele wichtige Samen gepflanzt.»