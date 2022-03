Massaker in Navy-Basis : Todesschütze war Polizei bekannt - keine Komplizen

Ex-Navy-Reservist Aaron Alexis hat in einem Washingtoner Marine-Stützpunkt 12 Menschen getötet. Der Mann fiel schon früher als gewalttätig auf.

Das Blutbad mit 12 Todesopfern auf einem Marine-Stützpunkt in der US-Hauptstadt Washington war nach Einschätzung der Polizei das Werk eines Einzeltäters.

Es gebe keine Hinweise auf einen zweiten Schützen, teilte die Polizei mit. Kurz nach der Tat am Montag hatte man nach zwei, später noch nach einem weiteren Täter gefahndet.

Täter betrat Stützpunkt mit gültigem Ausweis

Nach Angaben der Bundespolizei FBI besass der 34 Jahre alte Täter, der in einem Schusswechsel mit den Sichterheitskräften ums Leben kam, einen gültigen Zugangsausweis für den Stützpunkt. Er habe ein Sturmgewehr und andere Waffen bei sich gehabt.

Es handelte sich laut Navy um einen früheren Vollzeitreservisten. Der 34 Jahre alte Aaron Alexis aus Fort Worth, Texas, arbeitete von 2007 bis zum 31. Januar 2011 für eine Flotten-Versorgungseinheit in Fort Worth in Texas. Nach Angaben von Marinestaatssekretär Ray Mabus arbeitete der Mann danach als privater Auftragnehmer im IT-Bereich für die Marine, wie Mabus im Interview mit dem TV-Sender CNN sagte.

Warum Alexis bei der Marine ausgeschieden war, blieb zunächst unklar. Ein Bekannter des Täters erklärte dem TV-Sender CNN, Alexis habe den Dienst quittiert, weil er «nicht länger habe früh aufstehen wollen».

Der Todesschütze war bereits früher in Konflikt mit dem Gesetz geraten. Schon im September 2010 soll der Schütze wegen illegalen Waffengebrauchs in Washington D.C. festgenommen worden sein, berichtete der TV-Sender NBC. An seinem Wohnort Fort Worth, Texas, gab er im selben Jahr laut dem Nachrichtensender CNN einen Schuss in seiner Wohnung ab. Bei der Befragung durch die Polizei sagte er damals, dass sich beim Reinigen der Waffe ein Schuss gelöst habe.

2004 zerschoss er wutentbrannt in Seattle die Reifen eines geparkten Autos, was der Schütze in eigenen Worten später als «Blackout» beschrieb, wie die Polizei von Seattle im Bundesstaat Washington mitteilte.

Nach Angaben seines Vaters hatte er Probleme damit, seine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bringen. Bei den Anschlägen vom 11. September 2001 soll er aktiv mitgeholfen haben und an einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten haben.

Dumpfes Knallen

Um kurz nach 8 Uhr morgens bricht im Südosten Washingtons das Chaos aus. Ein Schütze in Militäruniform, womöglich sogar zwei, schießen in Gebäude 197 der Marinebasis Navy Yard plötzlich um sich. Etliche der rund 3000 Mitarbeiter, die dort arbeiten, lassen nach dem dumpfen Knallen der Waffe alles stehen und liegen, um sich in Sicherheit zu bringen. Ein paar Stunden später sind mindestens 12 Menschen tot. Natürlich denkt jeder zuerst an Terrorismus, doch Hinweise darauf geben die Offiziellen nicht.

«Wir bemerkten ihn am Ende des Ganges», sagt ein Augenzeuge im Fernsehen. «Er zielte mit der Waffe auf uns und feuerte mindestens zwei oder drei Schüsse ab», sagt der Mann, während um ihn herum die Polizeisirenen heulen. Die Menschen seien verängstigt den Flur entlanggerannt und hätten gedrängelt und geschubst, um vor dem Schützen zu fliehen. «Es war einfach verrückt.»

Ein anderer Mann erzählt, wie er die dumpfen Geräusche hörte, als er mit Kollegen in einer Konferenz saß. «Das ist keine Übung! Los, los, los!», soll ein Mitarbeiter gerufen haben, bevor sie in Richtung Notausgang stürmten.

Gewaltiges Aufgebot

Nur sieben Minuten vergehen, bis bewaffnete Polizisten das riesige Gelände am Anacostia River erreichen. Dort arbeiten heute insgesamt mehr als 10'000 Menschen in Kommando- und Verwaltungsstellen der Marine. Einige Zeit später hat ein gewaltiges Aufgebot von Polizei, FBI, Soldaten und Marine-Einsatzkräften den Tatort im Südosten der US-Hauptstadt weiträumig abgesperrt. Helikopter kreisten über das Areal. Und überall Chaos: Immer wieder müssen Behörden und Fernsehsender ihre Angaben zu den möglichen Tätern und Toten korrigieren.

Besonders großes Glück hat Kommandeur Tim Jirus. Der Mann in der khakifarbenen Marineuniform flieht aus dem Gebäude in eine Seitenstraße des Geländes, als ihn ein Haustechniker anspricht, um ihn zu warnen. Plötzlich fallen Schüsse. Direkt vor seinen Augen fällt der Techniker auf den Boden. Eine Kugel hat ihn mitten im Kopf getroffen. Dann rennt Jirus los.

Verzweifelt versuchen Angehörige und Freunde nach den ersten Schreckensmeldungen mit den Menschen in Gebäude 197 in Kontakt zu treten. Doch weil die strengen Marine-Auflagen Handys verbieten, telefonieren sich Dutzende die Finger wund, wie eine verängstigte Augenzeugin berichtet.

Busse werden umgeleitet, Schulen geschützt. Selbst am Washingtoner Flughafen dürfen vorübergehend keine Maschinen starten oder landen. Vor dem nahegelegenen Kapitol stehen große schwarze Panzerwagen.

Obama spricht Beileid aus

US-Präsident Barack Obama verzögert eine angekündigte Medienkonferenz erst und spricht dann den Angehörigen sein Beileid aus. Ob es sich um einen Terroranschlag handelt, der die USA im Herzen ihres Verteidigungsapparates treffen sollte, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Die Flaggen wehen bis Freitag auf Halbmast, sagte Obama.