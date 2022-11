Großbritannien : Todesurkunde eine Lüge? Queen Elizabeth soll Krebs gehabt haben

Die Queen soll im letzten Jahr ihres Lebens gegen eine schmerzhafte Krebserkrankung gekämpft haben. Das wird von einem Freund von Prinz Philip in einem Buch behauptet.

Die Biografie, deren Inhalt in der «Daily Mail» veröffentlicht wurde, enthüllt auch den unglaublichen Stoizismus von Queen Elizabeth II in den letzten Monaten ihres Lebens.

Queen Elizabeth soll vor ihrem Tod am 8. September an einer Form von Knochenmarkkrebs gelitten haben. Das behauptet Gyles Brandreth in einer noch nicht erschienenen Biografie mit dem Titel «Elizabeth: An Intimate Portrait».

In ihrer Sterbeurkunde , die im September veröffentlicht wurde, wurde die Todesursache offiziell mit «hohem Alter» angegeben. Zum Todeszeitpunkt war die Queen 96 Jahre alt. Brandreth schreibt jedoch: «Ich hatte gehört, dass die Königin an einer Form von Knochenmarkkrebs erkrankt war, was ihre Müdigkeit, ihren Gewichtsverlust und die Mobilitätsprobleme erklären würde, von denen uns im letzten Jahr ihres Lebens oft berichtet wurde.» Das häufigste Symptom dieser Form der Krebserkrankung sind Knochenschmerzen, insbesondere im Becken und im unteren Rücken.

Queen wollte sich beschäftigen

Die Biografie, deren Inhalt in der «Daily Mail» veröffentlicht wurde, enthüllt auch den unglaublichen Stoizismus von Queen Elizabeth II in den letzten Monaten ihres Lebens. Ihre verstorbene Majestät soll einer Hofdame gesagt haben, dass sie entschlossen gewesen sei, sich zu beschäftigen. Das habe ihr dabei geholfen, mit dem Tod von Prinz Philip umzugehen. Und sie habe auch nicht in Selbstmitleid verfallen wollen und habe gesagt: «Mein Mann wäre sicherlich nicht damit einverstanden gewesen.»

Die Queen habe sich weiterhin so sehr verausgabt, dass sie im letzten Herbst plötzlich an Energiemangel gelitten habe und die Ärzte ihr geraten hätten, sich auszuruhen, schreibt Brandreth weiter. So habe sie vermehrt TV geschaut, um sich zu unterhalten. Unter anderen habe es ihr das BBC-Drama «Line of Duty» angetan, «obwohl sie manchmal Mühe hatte, mit der Handlung Schritt zu halten», wie es weiter heißt.

Sie hielt weiter zu Prinz Andrew

Im Buch wird auch der Skandal um Prinz Andrew erwähnt, dem eine Nähe zum verurteilten und mittlerweile verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vorgeworfen wird. Die Queen habe keinen Moment gezögert, ihr «Lieblingskind» Andrew von seinen royalen Rollen zu entbinden.



Ihrer Liebe zu ihrem Sohn habe dies jedoch keinen Abbruch getan. «Sie liebte ihren Jungen, seine Mutter hielt zu ihm», wird im Buch weiter geschrieben. Die Königin sei jedoch eine Realistin gewesen und sei sich ihrer Pflichten und ihrer Rolle bewusst gewesen und habe diese stets gewissenhaft erfüllt.

