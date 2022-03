Florenz-Kapitän : Todesursache im Fall von Astori geklärt

Völlig unvorhersehbar kam der Tod des italienischen Fußball-Nationalspielers. Die Obduktion erhärtet die Vermutung, dass Davide Astori eines natürlichen Todes starb.

Trikotnummer wird nicht mehr vergeben

Astori, Kapitän des AC Florenz, war am Sonntag in seinem Hotelzimmer in Udine tot aufgefunden worden. Dort sollte seine Mannschaft am selben Tag gegen den lokalen Club antreten. Der Staatsanwaltschaft zufolge war Astori bereits mehrere Stunden tot, bevor er leblos aufgefunden wurde.

Der Leichnam des Fußballers soll am Mittwoch in Florenz aufgebahrt werden, damit die Fans Astori die letzte Ehre erweisen können. Am Donnerstag soll die Trauerfeier in der Santa-Croce-Basilika in Florenz abgehalten werden.