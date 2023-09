Tödliche Schlägerei: Rapper MHD zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der französische Rapper an einer tödlichen Schlägerei beteiligt war.

Wird zusammen mit fünf weiteren Mitangeklagten verurteilt: MHD in Paris vor Gericht. (4. September 2023)

Ein Pariser Gericht hat den bekannten französischen Rapper MHD wegen seiner Beteiligung an einer tödlichen Schlägerei im Jahr 2018 zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Das Urteil erging am Samstag nach dreiwöchiger Verhandlung, fünf weitere Mitangeklagte wurden zu Haftstrafen zwischen zehn und 18 Jahren verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte auf 18 Jahre Haft für den Rapper plädiert. MHD, mit bürgerlichem Namen Mohamed Sylla, hatte in dem Verfahren stets seine Unschuld beteuert.