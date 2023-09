Tödlicher A1-Unfall: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung

Ein schwerer Unfall auf der A1 hatte am Freitagmorgen einen Mann das Leben gekostet, für weitere Personen wurden verletzt. Am Montag bestätigt die Staatsanwaltschaft auf L'essentiel-Anfrage, dass eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden sei, um die Hintergründe des folgenschweren Unfalls aufzuklären. Demnach sollen in den kommenden Tagen Zeugen vernommen werden.