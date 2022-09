Rheinland-Pfalz : Tödlicher Maskenstreit – Anklage sieht Mordmerkmale erfüllt

Die Tat vor knapp einem Jahr im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein ist das erste Mal gewesen, dass es in Deutschland im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen zu tödlicher Gewalt gekommen ist.

Im Prozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht sieht die Staatsanwaltschaft die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe bei dem Angeklagten erfüllt. «Anlass und Tat stehen in einem völligen Missverhältnis», sagte Oberstaatsanwältin Nicole Frohn am Montag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Bad Kreuznach.