Prozess fortgesetzt : Tödlicher Maskenstreit – Verteidigung will Schuldfähigkeit neu beurteilen lassen

BAD KREUZNACH – Ein Streit um die Schuldfähigkeit des Angeklagten bestimmt weiter den Mordprozess am Landgericht Bad Kreuznach. Die Verteidigung fordert ein weiteres psychiatrisches Gutachten.

Der Mann soll im vergangenen Jahr in Idar-Oberstein den jungen Mitarbeiter einer Tankstelle erschossen haben, nachdem dieser ihn auf die coronabedingte Maskenpflicht hingewiesen hatte.

Nach mehrwöchiger Unterbrechung ist der Prozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht am Montag fortgesetzt worden. Das Landgericht Bad Kreuznach wies zunächst den Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen den psychiatrischen Gutachter zurück. Der Gutachter hatte dem 50 Jahre alten Angeklagten trotz dessen Alkoholisierung bei der Tat eine volle Schuldfähigkeit attestiert.

Die Verteidigung beantragte anschließend ein weiteres Sachverständigengutachten zur Schuldfähigkeit einzuholen – und schlug dafür eine Expertin aus München vor. Dem bisherigen Gutachter warf der Verteidiger in der Begründung des Antrags «mangelnde Sachkunde» vor.

Selbstmord des Vaters zu wenig berücksichtigt?

Im Kern geht es um den Vorwurf, dass die Auswirkungen des Suizides des Vaters des Angeklagten, der sich rund eineinhalb Jahre vor der Tat an der Tankstelle ereignet hatte, auf die Steuerungsfähigkeit des 50-Jährigen und eine mögliche Anpassungsstörung in dem bisherigen Gutachten nicht hinreichend berücksichtigt worden sei. Der Vater hatte bei seiner Selbsttötung auch auf die Mutter des Angeklagten geschossen und sie dabei schwer verletzt. Der Angeklagte konnte seine Mutter nach eigener Aussage wegen der Corona-Auflagen nicht im Krankenhaus besuchen. Das Gericht ordnete eine zweistündige Pause an, um über den Antrag beraten zu können.