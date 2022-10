Saarland : Tödlicher Nachbarschaftsstreit in Mehrfamilienhaus

In der Nacht auf Mittwoch ist in Saarbrücken-Güdingen ein 44 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war gegen 0.15 Uhr eine Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Auslöser war möglicherweise eine Ruhestörung. Zwei Männer waren den Angaben zufolge in Streit geraten. Ein 44-Jähriger und ein 69-Jähriger verletzten sich gegenseitig, der Getötete wies Stichverletzungen auf.