Tödlicher Roadtrip: Diese SMS verschickte Laundrie nach dem Mord an Gabby Petito

Am 1. September 2021 kehrte Brian Laundrie alleine nach Hause nach Florida zurück. Zuvor machte er mit Freundin Gabby Petito einen Roadtrip durchs Land, welchen das Paar auf ihren Social-Media-Kanälen dokumentierte. Nach intensiver Suche wurde Gabbys Leichnam am 19. September in einem Nationalpark in Wyoming entdeckt.

Ihr Freund, der einige Tage bei seiner Familie verbracht hatte, bevor er am 13. September ebenfalls verschwand – laut der Familie für eine Wanderung – wurde am 20. Oktober tot in einem Naturschutzgebiet in Florida gefunden. Er hatte sich das Leben genommen, nachdem er den Mord an Gabby in einem Tagebuch gestanden hatte. Jetzt hat die US-Zeitung The Messenger Nachrichten veröffentlicht, die Brian Laundrie nach dem Mord an Petito an Freunde verschickt hatte.